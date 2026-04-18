UCR dice que pagará deudas salariales en segundo semestre; sindicato insiste en protestas

Las protestas del personal de la Universidad de Costa Rica (UCR) parecen lejos de acabar.

A pesar de los acercamientos para la búsqueda de una solución, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) anunció que continuará con sus movimientos, aunque primero hará una "pausa" con motivo de la Semana U, que se celebrará del 20 al 26 de abril próximo.

La organización de trabajadores reclama que a los funcionarios se les cancele una deuda por los conceptos de anualidades y de escalafón administrativo, en cumplimiento con la Convención Colectiva de Trabajo vigente.

El secretario general del sindicato, Hárold Chavarría, insiste en que la casa de enseñanza debía honrar acuerdos alcanzados el año pasado con el rector Carlos Araya durante el primer trimestre del año; situación que no ocurrió.

Sin embargo, al abogarse por la ejecución de ese pacto, desde la organización gremial se toparon con que el acuerdo no iba a poder cumplirse en el plazo originalmente establecido, lo que desató una serie de medidas de presión, que incluyen cierre de portones vehiculares, toma de edificios, paros parciales, entre otras acciones realizadas entre el lunes y jueves anteriores.

Esas manifestaciones se retomarán a partir del 27 de este mes, cuando se habrá cumplido la tregua con la que los trabajadores buscan que la Semana U se celebre con normalidad, de manera que no se impacte a la población estudiantil que año con año se organiza para celebrarla.

Consultada por Teletica.com, la vicerrectora de Administración, Rosa Cerdas, reconoció que la reunión celebrada el miércoles no llegó a ningún puerto. Aun así, señaló que desde la universidad existe anuencia total a continuar el diálogo con un encuentro adicional la próxima semana.

"En la reunión básicamente planteamos al sindicato las fechas en que se van a pagar algunas de las deudas salariales que tenemos con la comunidad universitaria, las cuales dependerán de los cambios en los sistemas informáticos y de la disponibilidad presupuestaria. Debido a eso, estas podrán ser honradas en el segundo semestre del 2026. "Algunas de las deudas, tales como el escalafón administrativo, se encuentran en un proceso de análisis para contar con la certeza jurídica que permita realizar los pagos. Con respecto al costo de vida, tenemos diferencias de criterio principalmente sobre el momento de realizar este reconocimiento, dado que se deben ajustar los sistemas y no se podrá cancelar en el mes de abril como lo solicita el sindicato", señaló la funcionaria.

Según Cerdas, la organización de trabajadores rechazó la propuesta al aducir que se trataba de compromisos adquiridos, por lo que señaló que la situación actual entró "en un impasse".

Cuestionado por este medio sobre si creía que se llegó a un callejón sin salida, Chavarría indicó:

"Vamos a ver, es que a nivel con la Vicerrectoría de Administración no hay nada que negociar en materia de las deudas. Ya la máxima autoridad de la universidad aceptó que hay deudas, está debidamente argumentado y justificado y estamos a Derecho, así lo demuestran los criterios de la Oficina Jurídica del Consejo Nacional de Rectores (Conare), incluso la Sala Constitucional. Y, como le digo, ya hay acuerdos firmados desde octubre del año pasado. En la salida de ese callejón que se interpreta, nosotros no vemos un callejón sin salida, sino que vemos simplemente que cumplan con los acuerdos. "Hay una calenderización que de por sí el Consejo Universitario acordó y le solicitó a la administración una calenderización del pago de las deudas de una forma responsablemente financiera para que se cancelen las deudas y se mantengan las actividades sustanciales de la universidad, en la cual estamos completamente de acuerdo".

Entretanto, el sindicato pretende reunirse la próxima semana con el Consejo Universitario (máximo cuerpo colegiado de la casa de enseñanza) y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), para que ambos conozcan las justificaciones de la protesta.

De igual forma, la organización convocó a una sesión de su Consejo Organizativo el 23 de abril siguiente para definir las medidas de presión que se seguirán en adelante.