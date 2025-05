UCR despide a director de Comunicación por divulgar video en que se cuestionaba a la prensa

La Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó, este jueves, la destitución de su director de Comunicación, Marlon Mora, por divulgar un video “no autorizado” en el que se cuestionaba a la prensa.

En esa grabación, que fue publicada hoy en el canal oficial de YouTube de la UCR y borrada minutos después, se escucha a Mora explicar que la Rectoría convocó una sesión de Consejo Ampliado para entregar información sobre dos temas: la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones y el Reglamento del Régimen Salarial Académico.

Sin embargo, el video fue borrado poco después con la excusa de “mejorar el mensaje”.

“Ante la inmediatez de la producción decidimos mejorar el mensaje que elaboramos y lo quitamos de inmediato”, dijo Mora hoy, aunque ese nuevo video no se publicó.

En la grabación también se escucha al ahora exdirector precisar que luego de la presentación del rector Carlos Araya, “algunos participantes manifestaron su malestar con el manejo de los medios de comunicación que han difundido datos inexactos, sesgados e incompletos a una normativa aprobada conforme al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y al Derecho Costarricense”.

Estos cuestionamientos llegan en medio de los señalamientos que el rector Araya enfrenta por decisiones tomadas en su gestión, como el aumento salarial a un grupo de funcionarios de confianza que se aprobó, y luego rechazó, o la toma del edificio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) por parte de alumnos que exigían la renuncia del directorio de ese órgano, así como la “inhibición” del cargo de Araya.

El rector respondió asegurando que no existe ningún señalamiento en su contra por hechos irregulares.

“En cuanto a la solicitud de que me aparte del cargo de rector, quiero ser claro: no existe ningún señalamiento formal en mi contra por hechos irregulares. Algunas personas han interpuesto denuncias sobre decisiones pasadas que ya fueron oportunamente aclaradas en varias ocasiones, pero que han dado pie a indagatorias preliminares. Actúo con transparencia y respeto irrestricto del debido proceso, como siempre lo he hecho”, expresó.