UCR apuesta por nuevas carreras en semiconductores, manufactura y ciencia de datos

La Universidad de Costa Rica (UCR) apuesta por ampliar su oferta académica con nuevas carreras y licenciaturas cortas enfocadas en áreas estratégicas como semiconductores, ciencia de datos y manufactura avanzada, en respuesta a las necesidades actuales del mercado laboral y la economía global.

Entre las propuestas se encuentran la Licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura, el Diplomado y Bachillerato en Ciencia de Datos, así como el Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores (ver video adjunto en la portada).

Además, la UCR estudia la implementación de licenciaturas cortas en áreas como inteligencia de proyectos, ciencia de materiales y dispositivos médicos, diseñadas especialmente para profesionales que buscan actualizar o especializar sus conocimientos en sectores de alta demanda.

No obstante, todas estas iniciativas aún deben someterse a los procesos de evaluación técnica y aprobación ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare), requisito indispensable para su puesta en marcha.

Según la proyección institucional, estas nuevas opciones académicas podrían empezar a impartirse a partir del año 2027, una vez concluidos los procesos de evaluación y aprobación correspondientes, fortaleciendo así la formación de talento humano en áreas clave para el desarrollo del país.