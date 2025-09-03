UCR anunció que logró negociar con el Conare un nuevo monto del FEES

La Universidad de Costa Rica (UCR) informó que logró negociar con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) una redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En este nuevo escenario, la UCR recibirá el 41,87 % del incremento del FEES, frente al 27,56 % que se le asignaba en un acuerdo previamente anulado.

El FEES es el fondo de recursos públicos que el gobierno le entrega a las universidades públicas.

Según los datos preliminares que mostraron, el monto total por distribuir será de ₡5.421 millones, de los cuales ₡2.268 millones corresponderán a la Universidad de Costa Rica. Aún se esperan ajustes en la distribución interna, por lo que el dato final podría conocerse este miércoles.

También se convocará a una sesión del Conare ampliado para iniciar un proceso de diálogo que permita resolver de forma integral y a futuro el tema de la redistribución interna de los recursos.

Avanzada la noche de este martes, el Conare no había emitido aún ningún comunicado al respecto.

Antecedentes

﻿El Consejo Nacional de Rectores acordó, el jueves anterior, la distribución de los ¢593.484 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026.



La decisión fue tomada con el voto en contra del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, quien en un comunicado separado calificó el pacto de perjudicial para la casa de enseñanza superior que representa.



Este martes, tras una sesión del Conare, voceros de la UCR informaron de la negocación que, según esa casa de enseñanza, implicó una nueva distribución del FEES.