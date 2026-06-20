UCR alerta por eventual tala de 748 árboles en Playa Panamá

La Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su profunda preocupación ante la posible tala rasa de 748 árboles de 22 especies distintas, junto con su sotobosque, en Playa Panamá, Carrillo de Guanacaste. El permiso fue otorgado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como parte de la primera fase de un proyecto inmobiliario.

El Consejo Universitario advirtió que la remoción de la cobertura vegetal amenaza directamente los ecosistemas y la vida silvestre de la zona. El proyecto contempla la construcción de hoteles, residencias, canchas deportivas y otras instalaciones en un área bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que posee bosque considerado patrimonio natural del Estado.

La UCR solicitó que se realicen estudios técnicos que determinen si el sitio reúne las características necesarias para ser clasificado como bosque, conforme a la normativa vigente y los criterios científicos aplicables. La institución académica subrayó que cualquier decisión debe basarse en evidencia técnica y en la protección de los recursos naturales.

El caso actualmente es analizado por la Sala Constitucional, que deberá resolver sobre la legalidad del permiso y el impacto ambiental que podría generar la tala. La resolución será clave para definir el futuro de este proyecto y su relación con la conservación de los ecosistemas costeros.

La posición de la UCR refuerza el debate nacional sobre el equilibrio entre desarrollo inmobiliario y protección ambiental en las zonas costeras de Costa Rica, donde la presión por proyectos turísticos y residenciales continúa generando controversia.