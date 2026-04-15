UCR afirma que pagará deuda, pero pide tiempo a sus funcionarios

La vicerrectora de Administración de la Universidad de Costa Rica, Rosa Julia Cerdas, aseguró que la institución está en la “mejor disposición” de honrar la deuda que mantiene con un grupo de funcionarios, pero les pide tiempo a los trabajadores para hacerlo.

En un pronunciamiento enviado a Teletica.com, Cerdas aseguró que el pago de ese saldo, que este miércoles provoca diferentes manifestaciones sindicales en varias de sus sedes, es un proceso que requiere tiempo, pues debe cumplir con condiciones técnicas y presupuestarias.

“Estamos en la mejor disposición de honrar los saldos que tenemos por pagar, pero es importante señalar que es un proceso que implica tiempo porque tiene que pasar por todas las condiciones técnicas, las condiciones presupuestarias, y las modificaciones presupuestarias que necesitemos hacer y que tienen que ser aprobadas por el Consejo Universitario”, explicó la vicerrectora.

El reclamo de los funcionarios responde a deudas por anualidades y el escalafón administrativo de 2020.

Las manifestaciones incluyen el cierre de portones vehiculares en las oficinas de Santa Cruz y Turrialba, así como un paro de labores en San Ramón (Occidente), confirmó a Teletica.com el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Hárold Chavarría.

“Yo hago un llamado al diálogo. Precisamente, hoy (miércoles 15 de abril) a la 1 p. m. tendremos una reunión con el sindicato donde vamos a dialogar sobre las posibilidades para el pago de las deudas salariales, en el entendido de que también tenemos que buscar el equilibrio financiero de la institución.

“Esperamos que podamos llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes que nos permitan retornar a la normalidad en todas nuestras instalaciones”, dijo Cerdas.

Chavarría insistió hoy en que los movimientos, de momento, son representativos y se llevan a cabo sin afectar el ingreso de peatones a las instalaciones, ni las funciones esenciales del centro educativo.

"No se pretende afectar ni a la institución ni a los usuarios de la institución. Pero somos defensores férreos de los derechos laborales y la Convención Colectiva de Trabajo. Y estamos en la legítima defensa de nuestros derechos laborales. No solo lo dice el sindicato, está respaldado por los criterios jurídicos y por las resoluciones de la Sala Constitucional", enfatizó el dirigente sindical.

El acuerdo del Consejo Organizativo del Sindicato de Trabajadores contempla movimientos similares en nuevas localidades en el transcurso de los próximos días.

