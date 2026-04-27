UCR afirma que hizo propuesta para resolver toma de Rectoría y no obtuvo respuesta

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) informó este lunes, mediante un comunicado de prensa, que presentó una propuesta para atender las demandas del grupo que mantiene la toma del edificio Administrativo B desde el pasado 22 de abril, y aseguró que, pese a haber alcanzado acuerdos preliminares en una mesa de diálogo, no ha recibido respuesta posterior por parte de los manifestantes.

Según el comunicado institucional, el jueves 23 de abril se realizó una reunión de negociación que se extendió por tres horas, con participación de representantes del grupo en protesta, la Federación de Estudiantes y el rector Carlos Araya Leandro.

En ese espacio se discutió una lista de 22 peticiones y la administración sostiene que se lograron acuerdos en aspectos importantes, además de definirse mecanismos para su eventual implementación.

"Se acordó que dichos puntos serían sometidos a la asamblea de estudiantes en la toma y que se informaría el resultado en un plazo de 24 horas, a fin de dar continui dad al proceso. No obstante, a la fecha de emitirse esta información, no se ha recibido ninguna comunicación al respecto ", continúa el escrito.

La ocupación del edificio lleva más de 120 horas. De acuerdo con la versión institucional, "el ingreso al edificio Administrativo B ocurrió tras la ruptura de ventanales, lo que derivó en la ocupación del inmueble y la interrupción de labores administrativas".

FEUCR convoca asamblea estudiantil sobre el FEES

En paralelo al proceso de ocupación, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) convocó a una asamblea abierta este martes a la 1 p. m. en el auditorio de la Biblioteca de Salud.

“Desde el Directorio de la FEUCR te invitamos a ser parte de esta asamblea abierta para que continuemos hablando sobre el FEES. Es un espacio abierto a toda la comunidad estudiantil donde buscamos una articulación para plantear rutas de acción sobre lo que está pasando con nuestro presupuesto. ¡Seguimos aquí!”, señala la convocatoria difundida por la federación.

Teletica.com consultó a la presidencia de la FEUCR sobre la situación de la toma del edificio Administrativo B y el estado de las negociaciones. Al cierre de edición de esta nota, no hubo respuesta.

La toma se mantiene activa desde el 22 de abril en medio de las tensiones por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

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