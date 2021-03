UCR: 54% de estudiantes reciben beca por problemas socioeconómicos

Más de la mitad de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) son acreedores de becas socioeconómicas.



A finales del año pasado, de los 45.000 estudiantes que tiene la universidad, 21.788 contaban con este beneficio, es decir, un 54% de la población estudiantil.

Las becas que se otorgan por estas circunstancias van desde la 1 hasta la 5, dependiendo de la condición socioeconómica del estudiante. La cinco es la que más beneficios aporta y, dichosamente, la que más estudiantes abarca, con 15.000 en total.

“El sistema de becas es parte esencial de la UCR, es robusto porque no cuenta con un tope de cantidad de becas que se pueden otorgar y no es reembolsable. Lo beneficios que se le otorga al estudiantado reflejan efectos positivos en las posibilidades de graduación y en la disminución de riesgo y abandono”, Wendy Páez, jefa de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica.

La población UCR que más se ve beneficiada con esto es la de las sedes regionales, donde se determinó que 8 de cada 10 alumnos son becados.

¿Cómo se aplica para una beca?

Primero, la persona debe cumplir con la condición socioeconómica que se solicita. Para comprobarlo debe presentar diferentes documentos que le informará la Oficina de Becas.

Entre estos pueden estar títulos de propiedad, comprobantes de salario o comprobación de que el núcleo familiar tiene pocos o ningún ingreso.

Es importante resaltar que el universitario aplica para una beca en general y el centro educativo decide cuál otorgarle.

“El alumno no decide cual beca se le asigna si no que es el sistema y siempre van a presentar los mismos comprobantes de su situación socioeconómica. La beca lo que implica es un apoyo para que el estudiante pueda culminar su carrera”, explicó María José Cascante, vicerrectora de Vida Estudiantil.

El beneficio se mantendrá durante toda la carrera, con la condición de que se mantenga un promedio de notas adecuado y su condición socioeconómica no se modifique.

El presupuesto de la UCR siempre se ajusta a la cantidad de solicitudes que haya, algo que se espera incremente por la situación del país. Solo el año pasado ese monto superó los 29.000 millones de colones.

“Las becas son una parte fundamental de lo que significa ser universidad pública, sin esto la mayoría de los estudiantes, un 54%, no podrían tener acceso y mantenerse estudiando hasta culminar su carrera. Es una forma que el Estado disminuye la pobreza, no solo de los estudiantes si no de sus núcleos familiares”, concluyó la vicerrectora.