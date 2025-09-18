Turrialba se prepara para recibir a cientos de visitantes en su Festival de Turismo 2025

Del 26 al 28 de septiembre, el cantón de Turrialba abrirá sus puertas para celebrar el Festival de Turismo Turrialba 2025, un evento que recorrerá comunidades como Aquiares, Guayabo, Santa Cruz, Sitio Mata y Tuis, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva en su riqueza natural, cultural y gastronómica. La actividad cuenta con el respaldo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como parte de los esfuerzos para incentivar el turismo interno.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye tours de café, caminatas en bosques, avistamiento de aves, bailes populares, presentaciones folclóricas y degustaciones de la tradicional gastronomía turrialbeña.

“Con más de 600 camas en alrededor de 40 alojamientos, desde posadas acogedoras hasta eco-lodges lujosos, Turrialba ofrece una experiencia única y sostenible”, destacó Julio César Gamboa, presidente de la Cámara de Turismo de Turrialba.

El festival también pondrá en valor los atractivos más emblemáticos del cantón, como el Volcán Turrialba, el Monumento Nacional Guayabo, sus cataratas y el rafting en el río Pacuare, considerado uno de los mejores del mundo. La gastronomía típica —con delicias como la crema de pejibaye, las tortillas con queso y el tradicional queso Turrialba— será protagonista en cada comunidad participante.

Cada localidad ofrecerá actividades propias: Santa Cruz tendrá venta de artesanías, bingo turístico y presentaciones folclóricas; Aquiares ofrecerá tours de café y paseos en carreta; Guayabo contará con visitas guiadas a su monumento nacional y eventos culturales; Sitio Mata presentará concursos de platillos típicos y exhibiciones ecuestres; Tuis celebrará con música en vivo y desfiles; y Calle Vargas organizará una caminata para observar el amanecer en el volcán.

Ubicado a tan solo dos horas de San José, Turrialba se consolida como un destino ideal para escapadas de fin de semana, combinando historia, aventura, cultura y hospitalidad en un ambiente seguro y acogedor que promete dejar huella en cada visitante.