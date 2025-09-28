Turrialba celebra el turismo con un fin de semana lleno de cultura, naturaleza y sabor

El cantón de Turrialba vive este fin de semana el Festival de Turismo Turrialba 2025, que reúne a vecinos y visitantes en una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas y de aventura en distintas comunidades.

Los pueblos de Aquiares, Colonia de Guayabo, Santa Cruz, Sitio Mata y Tuis reciben a los turistas con experiencias que van desde tours de café hasta conciertos, bailes populares y concursos de platillos típicos.

El presidente de la Cámara de Turismo local, Julio César Gamboa, comentó que el evento, respaldado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), busca impulsar el turismo interno y destacar el patrimonio natural y cultural de la zona.







“Con más de 600 camas en alrededor de 40 alojamientos, desde posadas acogedoras hasta eco-lodges lujosos, Turrialba ofrece una experiencia única y sostenible”, destacó Gamboa.





Festival de Turismo Turrialba 2025

​

Actividades destacadas por comunidad

Santa Cruz: venta de artesanías, queso Turrialba, lunada santacruceña, conciertos, tortillas con queso, presentaciones folclóricas y bingo turístico.

Aquiares: tour de café, caminatas para observar flora y fauna, paseo en carreta y taller de catación.

Guayabo: visitas al Monumento Nacional Guayabo, avistamiento de aves, zumba al aire libre, partido de botas de hule y baile de la polilla, además de gastronomía local.

Sitio Mata: exhibición de caballos trotadores, concursos de platillos típicos, pica de leña, elaboración de la tortilla más grande, chicharronada, baile de la polilla y carrera de cinta infantil.

Tuis: lunada chicharrera, ventas de comida, música en vivo, desfile de bandas y gran bingo popular.

Aunque el festival abrió con una caminata al amanecer en el Volcán Turrialba, las actividades se extenderán durante todo el fin de semana. La programación completa y los horarios se pueden consultar en las redes sociales de Visite Turrialba.