Turista no pudo salir del aeropuerto por falta de vacuna contra fiebre amarilla

Un turista en tránsito no pudo salir del aeropuerto, a su llegada a Costa Rica, debido a que no estaba vacunado contra la fiebre amarilla.

Así lo confirmó la ministra de Salud, Mary Munive, en una entrevista con Teletica.com.

Según la jerarca, este es uno de los dos incidentes que se han presentado desde el pasado martes 11 de marzo, cuando se ampliaron las zonas de obligatoriedad del fármaco.

“Una persona de Perú venía por un día a visitar a alguien y después seguía: es eso de que un turista en tránsito ingresa, pero sale del aeropuerto para hacer un día de turismo y luego vuelve para continuar a otro país. Ahí decía que de tránsito no requiere la vacuna, pero si usted sale del aeropuerto, sí se requiere. Lo que se le dijo es: ‘Si quiere salir del aeropuerto, tiene que cumplir el requisito’. Lo que hizo fue quedarse ahí”, detalló Munive.

El otro caso corresponde a un ciudadano paraguayo, quien venía a Costa Rica para exponer en una feria del libro.

“Cuando llegó al counter, para poder ser recibido, no portaba la información. Si no abordaba, se retrasaba su itinerario de viaje. Tenía más de 60 años, entonces no tenía el requisito. Ahí nos dimos cuenta de que en Suramérica, al tener más de 60 años, ni le colocan la vacuna ni le dan certificado”, agregó la ministra.