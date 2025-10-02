Turismo responsable: Feria gratuita ofrece asesoría para planear sus vacaciones

La XI edición de la Feria de Viajes y Turismo Vacacional de Costa Rica se realizará el 11 y 12 de octubre en el Centro de Convenciones, con entrada gratuita.

La seguridad en la compra de paquetes turísticos será el eje central de Expoviajes 2025, evento que busca orientar a las familias costarricenses en la planificación de sus vacaciones de fin de año.

La feria se llevará a cabo los días sábado 11 y domingo 12 de octubre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

“Ante el creciente aumento de estafas relacionadas con la venta de viajes, algunas de ellas ampliamente difundidas por los medios, promovemos una compra segura mediante la divulgación de consejos y regulaciones que deben cumplir las empresas del sector”, explicó Leonel Bonilla, director de Expoviajes.

Apoyo institucional y respaldo formal

Expoviajes cuenta con el respaldo de entidades clave del sector turístico, como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con su sección “Mi país, mi destino”; el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría; la Asociación Costarricense de Líneas Aéreas (ALA); y la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV), que agrupa agencias formales debidamente reguladas.

Durante los dos días de feria, aerolíneas, destinos internacionales, mayoristas, hoteles, cruceros y agencias ofrecerán asesoría, inspiración y oportunidades únicas para recorrer el mundo. La meta es que las familias puedan informarse y comprar con confianza.

Consejos para evitar estafas

Bonilla hizo un llamado a verificar que las empresas oferentes estén inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y registradas ante la Dirección General de Tributación. También recomendó confirmar si están afiliadas a organizaciones como ACOMAVI, ACAV y CANATUR, y si cuentan con la Declaratoria Turística otorgada por el ICT.

“Es fundamental que las personas se aseguren de que la empresa tenga respaldo y credibilidad. Así evitamos riesgos y garantizamos que la inversión se traduzca en una experiencia real y segura”, agregó.

Expoviajes invita a los costarricenses a participar en su edición 2025 y planificar sus vacaciones con el respaldo de empresas formales, garantizando así un inicio de temporada seguro e inolvidable.