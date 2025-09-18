Turismo en Costa Rica enfrenta retroceso por inseguridad y menor llegada de extranjeros

El turismo, uno de los principales motores económicos de Costa Rica, atraviesa un retroceso en 2025.

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y agosto arribaron 2.081.938 visitantes internacionales, lo que equivale a una disminución del 2,3% en comparación con el año anterior (ver video adjunto de Telenoticias).



En agosto, el país recibió 199.959 llegadas internacionales, cifra que también refleja un decrecimiento del 0,5% respecto al mismo mes del 2024.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, confirmó que los principales mercados emisores han reducido su flujo hacia Costa Rica. Desde Norteamérica llegaron 1.452.367 turistas, 2,6% menos que el año pasado, mientras que de Europa se contabilizaron 331.393 visitantes, lo que implica una caída del 5,6%.



Expertos atribuyen el fenómeno a múltiples factores, entre ellos la inseguridad y criminalidad que enfrenta el país, situación que no pasa desapercibida para los extranjeros. “El turismo es muy sensible a estos aspectos y eso impacta en la decisión de viaje”, señaló el economista Leiner Vargas.



El panorama se ha mantenido mayormente negativo durante el año: seis de los ocho meses analizados registraron cifras a la baja. Solo abril y julio reportaron un ligero repunte en las llegadas internacionales.