TSE lanzará nuevo diseño de la cédula de identidad

En las próximas semanas el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pondrá en circulación un nuevo diseño de la cédula de identidad, que incorporará mayores medidas de seguridad y tecnología avanzada, sin modificar su vigencia de 10 años ni el tamaño estándar internacional.



Entre los cambios más relevantes, el documento ya no incluirá el domicilio electoral ni los nombres de los padres, pero mantendrá la información básica de identificación personal. El soporte pasará a ser de policarbonato con grabado láser a color, lo que le brindará mayor durabilidad.



La institución explicó que el tradicional código de barras será reemplazado por la tecnología MRZ (Zona de Lectura Mecánica), que facilita la verificación automática de la identidad en aeropuertos y sistemas migratorios. También se sumarán medidas de seguridad física como texto en relieve, microtexto, líneas discontinuas, elementos visibles bajo luz ultravioleta y las siglas “TSE” en braille.



Otra novedad es la inclusión de una foto secundaria de la persona portadora, siguiendo los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO). Este mecanismo es utilizado en múltiples países como medida adicional contra falsificaciones.



El TSE subrayó que no será obligatorio sustituir la cédula actual si esta se encuentra en buen estado y dentro de su vigencia. Tanto el diseño anterior como el nuevo tendrán plena validez en todo trámite oficial. La reposición continuará siendo gratuita, salvo que se exceda el límite de una por año.



Identidad Digital Costarricense (IDC)



Además del rediseño físico, a partir del 9 de setiembre estará disponible la Identidad Digital Costarricense (IDC), que permitirá portar el documento en dispositivos móviles. Esta versión tendrá un costo de ₡2.600, será válida por cuatro años y se gestionará en el sitio web institucional.



Para obtenerla, la persona deberá contar con su cédula vigente, un correo electrónico registrado y realizar el pago con tarjeta Visa o Mastercard. Luego recibirá las instrucciones para descargar la aplicación IDC-Ciudadano, disponible en App Store y Play Store.



La herramienta digital funcionará mediante autenticación por PIN, huella dactilar o reconocimiento facial. Paralelamente, se habilitará el aplicativo Agente Verificador, que permitirá a instituciones y comercios comprobar en tiempo real la validez del documento.



El TSE aclaró que, en las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026, el voto únicamente podrá emitirse con la cédula física, ya sea en su formato anterior o en el nuevo, mientras que la IDC continuará en fase inicial de implementación.