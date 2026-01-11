TSE intensifica control de gastos de partidos en plena campaña electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lleva a cabo un control cruzado de los gastos e ingresos de los partidos políticos durante las campañas electorales, gracias a un convenio firmado con el Ministerio de Hacienda.

Esta medida busca detectar financiamientos irregulares y asegurar la transparencia en el proceso electoral.

Según Rónald Chacón, vocero del TSE y del Departamento de Financiamiento de Partidos, la institución ahora puede fiscalizar los gastos de campaña y cruzar los datos de ingresos prácticamente en tiempo real, lo que permite un control más riguroso sobre el uso de recursos.

“Con esta nueva herramienta, el TSE busca reforzar los controles sobre las finanzas partidarias y garantizar que los recursos se utilicen de manera legal y transparente durante todo el proceso electoral”, señaló Chacón.



