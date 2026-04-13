TSE incorporará la voluntad de donar órganos en las cédulas de adultos y menores

Desde este lunes13 de abril, las personas que gestionen un documento de identidad ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) deberán dejar explícita su voluntad o negativa a donar órganos y tejidos en caso de fallecimiento.

La medida aplica tanto a cédulas de identidad como a la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

La decisión se toma en cumplimiento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (n.° 9222), que regula en el país todo lo relacionado con esta gestión de salud.

Desde hoy se les consultará a las personas si desean ser donantes si desean ser donantes de órganos, tejidos o ambos, o bien, si no desean donar o prefieren no responder.

Esa información quedará resguardada en el TSE y será enviada al Ministerio de Salud, institución encargada de administrar el registro nacional de donantes.

“En el caso de los menores de edad que gestionen la TIM, la decisión podrá ser manifestada por quien ejerza la responsabilidad parental del solicitante (es decir, el padre, madre o quienes tengan la responsabilidad parental con sentencia judicial); si no se efectúa la gestión con alguna de estas personas, no podrá incluirse la voluntad para la donación de órganos y tejidos en el documento de la persona menor de edad. “Resulta importante resaltar que la respuesta indicada por el usuario no aparecerá escrita en el documento de identidad, sino que estará vinculada a un código QR ubicado en la parte posterior de la cédula. A su vez, el código no mostrará directamente la decisión del portador, pues únicamente las autoridades de salud autorizadas podrán consultar la información cuando sea necesario, bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad”, explicó el TSE.

La autoridad electoral precisó que los usuarios pueden cambiar su respuesta cada vez que soliciten el documento de identidad y que dicha actualización será actualizada de manera inmediata.

Los costarricenses que residen en el extranjero también podrán manifestar su voluntad mediante los mecanismos habilitados por el Ministerio de Salud, ya sea a través de sus plataformas digitales, o al gestionar su documento de identidad en el consulado correspondiente.

La donación de órganos o tejidos como córneas, piel y huesos permite que estos puedan ser utilizados para ayudar a otras personas que necesitan un trasplante o tratamiento médico.