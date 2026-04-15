TSE cuestiona ley que busca limitar consultas de datos en su sitio web

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió sobre una serie problemas técnicos contenidos en el proyecto de ley 24.895 que pretende restringir el acceso a los datos personales disponibles en su sitio web.

Actualmente, cualquier persona puede ingresar a la plataforma del TSE y realizar consultas civiles mediante el nombre o número de cédula, accediendo a información como fecha de nacimiento, nombres de los padres, edad, hijos, matrimonios y lugar de votación.

Este acceso ha estado habilitado por más de 20 años; sin embargo, la iniciativa legislativa busca limitar esa consulta pública y devolver a los ciudadanos un mayor control sobre el uso de sus datos personales (ver video adjunto en la portada).

Aunque el TSE coincide en la importancia de proteger la información personal, señala que la propuesta presenta falencias técnicas, principalmente porque los cambios planteados se intentan introducir en la normativa electoral, cuando a criterio del Tribunal, deberían discutirse en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

El jefe del despacho de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, explicó que históricamente el Tribunal ha sostenido que los datos disponibles en su plataforma son de carácter público, aunque reconoce que con el tiempo se han realizado ajustes para regular su uso y evitar abusos.

El proyecto también propone prohibir la venta de datos provenientes del sistema de verificación de identidad. No obstante, el TSE aclaró que esta herramienta no almacena información personal, sino que funciona únicamente como un mecanismo de validación, lo que, a su juicio, evidencia una confusión técnica en el planteamiento.

La iniciativa continúa en discusión en la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado, donde se analizan los alcances y eventuales ajustes al texto.