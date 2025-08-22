TSE aclara que Stephan Brunner no tenía que renunciar seis meses antes de elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinó que el exvicepresidente de la República, Stephan Brunner, no estaba obligado a renunciar a su cargo seis meses antes de las elecciones de 2026, si lo que busca es aspirar a un cargo de diputado.

Así lo dio a conocer el propio TSE en un comunicado de prensa emitido este viernes por la mañana, en el cual indicó que se declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo electoral a favor de Brunner, luego de que la Presidencia de la Asamblea Legislativa sometiera a votación si aceptaba o no la dimisión del entonces vicepresidente.

En su resolución, el TSE apuntó que la obligación de renunciar seis meses antes de las elecciones si quiere participar como aspirante a diputado es algo que aplica para el presidente en ejercicio, no para los vicepresidentes.

"Si un vicepresidente -pese a ser electo como tal- no ejerce como Presidente interino dentro de los seis meses anteriores a la votación, no tendría incompatibilidad para presentar su nombre a una diputación; puesto de otro modo, ese funcionario no tiene obligación de renuncia en tanto la condición de inelegibilidad está construida de forma tal que solo se configura si, de hecho y no como una probabilidad, se ocupa transitoriamente la Presidencia, lo cual podría no ocurrir", contempla la resolución.

Además, el Tribunal consideró que la Asamblea Legislativa solo tenía que conocer de la renuncia y no someterla a votación para ver si se le aceptaba o no, como finalmente lo hicieron los magistrados.

"Este Tribunal reitera su postura jurisprudencial según la cual la renuncia de los representantes populares no debe ser votada para entenderse por conocida; los precedentes electorales, que son vinculantes y erga omnes (artículo 3 del Código Electoral), desde hace casi dos décadas han sido consistentes en precisar que las citadas dimisiones son actos unilaterales que no requieren de aceptación", indicó la sentencia.

Brunner renunció, junto con otros miembros del gabinete, antes del 31 de julio anterior, pero el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, interpretó que el Plenario debía votar si lo aceptaba o no, lo cual motivó que Brunner acudiera al TSE para interponer un recurso de amparo electoral.