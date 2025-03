Trump pide derogar ley que prometía millonaria inversión en Costa Rica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes al Congreso derogar la Ley CHIPS and Science, que prometía posicionar a Costa Rica como un referente en la industria de semiconductores.

Ese anuncio de Trump también se acompaña de otro que hizo el lunes, cuando informó que el gigante taiwanés TSMC, uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips, invertirá "al menos" 100.000 millones de dólares para la instalación de plantas en Estados Unidos.

Trump called on Congress to end the CHIPS Act in his speech Tuesday.



“You should get rid of the CHIP Act and whatever is left over, Mr. Speaker, you should use it to reduce debt or any other reason you want to,” he said https://t.co/q1UrDmVZDB pic.twitter.com/4JkNuxMND7