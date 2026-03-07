Trump insta a usar fuerzas militares contra cárteles durante cumbre en la que participa Costa Rica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la conformación de una alianza de 17 países americanos para erradicar los grupos narcotraficantes del continente, durante la cumbre denominada “Escudo de las Américas” en Miami, Florida.

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que plagan nuestra región”, afirmó Trump al firmar el acuerdo que busca coordinar esfuerzos militares contra las organizaciones criminales transnacionales.

En la cita, donde se firmó el acuerdo, participan el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, junto a líderes de otros países de la región.

Durante su discurso, Trump afirmó que “la única manera de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestras fuerzas militares. Ustedes tienen que usar sus fuerzas militares”. El mandatario agregó que los países no pueden depender únicamente de la policía para enfrentar a estas organizaciones: “Tienen muy buena policía, pero los cárteles amenazan a su policía, asustan a su policía. Vamos a usar sus fuerzas militares”.

Trump destacó que muchas fuerzas estadounidenses ya trabajan de manera coordinada con países de la región, y que se espera profundizar y expandir esta cooperación en los próximos meses como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El presidente enfatizó que el objetivo del Escudo de las Américas es reforzar la seguridad, la prosperidad, el comercio libre y el estado de derecho.

Según el presidente de los Estados Unidos, durante décadas, ciertos territorios quedaron bajo el control de pandillas transnacionales y cárteles, generando amenazas directas a gobiernos y comunidades.

“Estamos trabajando con ustedes para hacer todo lo que tengamos que hacer. Usaremos misiles. Si quieren que usemos un misil, son extremadamente precisos”, señaló Trump, refiriéndose a la estrategia para enfrentar a líderes de cárteles que representan un peligro para la región.

Mensaje sobre el Canal de Panamá

El mandatario también aprovechó la cumbre para advertir que no permitirá la influencia extranjera en puntos estratégicos como el Canal de Panamá.

Señaló que situaciones como las de Venezuela y Cuba deben dejar claro que, bajo una “nueva doctrina”, no se permitirá que influencias hostiles obtengan un punto de apoyo en el hemisferio. “Eso incluye el Canal de Panamá… no lo vamos a permitir”, recalcó.

Trump cerró su intervención destacando la unidad hemisférica y el potencial de los países reunidos: “Con el coraje y la determinación de los líderes en esta sala, grandes líderes harán que nuestras naciones sean más seguras, más fuertes, más ricas y más exitosas que nunca antes. Espero el progreso increíble que pronto vendrá”.

El mandatario abandonó la cumbre del Escudo de las Américas, celebrada este sábado en Miami, y partió hacia el Aeropuerto Internacional de Miami pasadas las 10:20 a. m., hora local.

Mientras tanto, en el hotel donde se realiza el encuentro permanecen reunidos los presidentes de Argentina, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Guyana, Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, junto a los representantes de Costa Rica.



