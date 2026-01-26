Triple homicidio en Cañada Sur: acribillan a tres personas en vía pública

Un nuevo hecho de violencia sacudió al país la madrugada de este lunes, luego de que tres personas fueran asesinadas a balazos en el sector conocido como El Lavadero, en Cañada Sur de San Sebastián, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Telenoticias (ver video adjunto en la portada).

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al llegar al sitio los agentes realizaron el levantamiento de dos cuerpos, aunque la benemérita institución sostiene que son tres víctimas mortales.

Las víctimas se encontraban reunidas en vía pública cuando un vehículo llegó al lugar. En determinado momento, varios sujetos descendieron del automotor y abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra el grupo

​“Al llegar al lugar abordamos cuatro pacientes, tres de ellos sin signos vitales y trasladamos un único paciente en condición crítica al centro hospitalario”, explicó Verónica Rosas, funcionaria de la Cruz Roja.

Las autoridades mantienen el caso en indagación para determinar las circunstancias y posibles responsables del ataque.



Hasta la tarde del viernes anterior, el Poder Judicial contabilizaba 37 homicidios en el país durante 2026. Con las tres víctimas de Cañada Sur, la cifra ascendería a al menos 40 en menos de un mes.



Además, el Poder Judicial confirmó que en lo que va del año se han registrado al menos cuatro víctimas colaterales, dos hombres y dos mujeres, personas que no eran el objetivo directo de los ataques.



