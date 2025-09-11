Tribunal suspende orden de pagar $70 millones a inversionistas de Parque Empresarial del Pacífico

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió, de manera provisionalísima, la demanda presentada por la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) contra la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de trasladar $70 millones a los inversionistas del cuestionado Parque Empresarial del Pacífico (PEP).



La decisión, comunicada este jueves por el BCR, deja temporalmente sin efecto la orden de la Sugeval sobre ese traslado y también sobre la convocatoria de la asamblea de inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND), en el que está incluido el PEP.

“Tanto el BCR como BCR-SAFI reiteran su respeto por el orden judicial, institucional y regulatorio del país, todo ello dentro del marco fijado por el ordenamiento jurídico y en apego estricto al uso correcto de los fondos públicos”, aseveró el banco.

La principal queja de la entidad financiera era que esa orden de la Sugeval implicaba el traslado de fondos públicos a un fondo privado.



Por otro lado, la orden de la Sugeval defendía el interés de proteger a los inversionistas del FIIND, que alegan perdidas económicas por la adquisición del Parque Empresarial en $70 millones, cuando, según se investiga, su valor no superaba los $35 millones.



La suspensión de ambas acciones se mantendrá hasta que los tribunales de justicia resuelvan sobre la medida cautelar presentada por el BCR.