Tribunal suspende orden de Contraloría a la CCSS sobre sistema ERP-SAP

Una medida cautelar provisionalísima dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda suspendió los efectos del oficio DFOE-BIS-0647-2025, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que instruía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la implementación del sistema ERP-SAP.

La resolución judicial, identificada con el expediente N.° 25-007952-1027-CA-4, fue conocida este jueves por la Junta Directiva de la CCSS durante su sesión ordinaria y compartida a los medios en un comunicado de prensa.

A raíz de esta decisión, revocaron el acuerdo anterior mediante el cual se acatarían las órdenes de la Contraloría bajo protesta.

El Tribunal argumentó que la suspensión era necesaria debido a las múltiples implicaciones que las órdenes de la CGR podrían tener sobre la operatividad de la institución, su estructura organizativa y los contratos vigentes con el Consorcio Integral ERP, encargado de la implementación del sistema.

“Se está ordenando la contratación de un experto independiente con experiencia comprobada en continuidad de operaciones y sistemas ERP de clase mundial, que brinde asesoría y acompañamiento técnico durante la ejecución del plan de recuperación”, señala la resolución judicial.

El Tribunal también advirtió que estos lineamientos podrían interferir con la estructura organizativa definida por la CCSS para la puesta en marcha del sistema, así como con aspectos contractuales que deberán ser analizados a fondo en el proceso judicial.



