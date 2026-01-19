Tribunal resolverá el miércoles pedido de separar a Gamboa de juicio que enfrenta con Bolaños

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública resolverá, hasta el próximo miércoles, la solicitud del Ministerio Público de apartar al abogado Celso Gamboa de una causa que se le sigue junto al empresario Juan Carlos Bolaños.



La mañana de este lunes, luego de que se escucharan las posiciones de los defensores del importador de cemento chino y el primo de este, de apellido Rojas, el presidente del órgano jurisdiccional, Franz Paniagua, comunicó que él y sus compañeros deliberarán por los próximos dos días.



Específicamente, el fiscal Christopher Moreno, pidió la aplicación de un criterio de oportunidad en favor del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, basado en la pérdida de importancia del proceso que Gamboa encara junto a Bolaños, frente al que enfrenta paralelamente en Estados Unidos, que lo requiere por presunto tráfico internacional de drogas.



El martes de la semana pasada, Moreno reconoció que existe que el artículo 24 del Código Procesal Penal le impide hacer tal solicitud, pero señaló que ese cuerpo normativo tiene contradicciones y votos anteriores han señalado la posibilidad que es posible acoger un pedido así en circunstancias especiales. Esas situaciones excepcionales —sostuvo el representante del Ministerio Público— tienen que ver con que la Fiscalía no estaba enterada de la existencia de un proceso en el extranjero contra Gamboa.



Ni siquiera este último se opuso al criterio de oportunidad, cuando se le tomó su parecer sobre el mismo, la semana pasada. Quienes parecían oponerse, más bien, eran los abogados de Bolaños y Rojas, Roy Monge y Eduardo Bolaños, que habían pedido tiempo para estudiar la resolución que ordenó la extradición del exjerarca, el 7 de octubre anterior.



Este lunes, al reanudarse la discusión, los defensores coincidieron en que no se oponían al criterio de oportunidad, pero señalaron que este debería ser conocido por un tribunal diferente al que dirija el juicio por los presuntos de tráfico de influencias, cohecho propio y perjurio.

“La defensa no vería ninguna objeción en que esto sea autorizado. Sin embargo, si consideramos que eventualmente debería ser conocido por el tribunal de juicio con una integración que no sea la que después vaya a continuar con el debate. Esto precisamente porque consideramos que, tanto para lo que ustedes tengan que resolver o analizar, como por la misma lógica de por qué está en estas etapas instituido, nos llevan a pensar que necesariamente se tiene que hacer una valoración de ustedes de elementos probatorios de este expediente. “¿Me refiero en qué sentido? Pues por supuesto que tendrán que analizar lo relacionado con la sentencia de extradición. Sin embargo, para que ustedes puedan determinar, como dice el inciso D del artículo 22 del Código Procesal Penal, que en efecto este proceso fundamental penalidad carece de relevancia en relación con la pena que se puede imponer en el extranjero, que es lo que dice el inciso D, ahí si consideramos que el tribunal necesariamente va a tener que descender a hacer al menos como se denomina un cierto juicio, en tanto de, por ejemplo, qué pena eventualmente se podría imponer dentro de qué parámetros de pena se podría imponer, cuál es la calificación legal por la cual se podría imponer eventualmente en este juicio a la persona que se está solicitando la extradición y, de esa manera, entonces analizar si en efecto carece de importancia en relación con las penas que se establecen en la sentencia de extradición que se han indicado que, eventualmente, podrían imponer en Estados Unidos”, explicó Monge.

Bolaños se adhirió a lo señalado por su colega.



El Tribunal Penal de Hacienda no se refirió a ese pedido de los defensores e indicó que lo haría el miércoles, al dar a conocer su resolución.



Se espera entonces que el debate arranque formalmente ese mismo día.

