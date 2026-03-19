Tribunal rechaza intento por atrasar entrega de Celso Gamboa y "Pecho de Rata" a EE. UU.

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José rechazó la tarde de este jueves el recurso que pretendía postergar la entrega de Celso Gamboa y Edwin López —mejor conocido como "Pecho de Rata"— a Estados Unidos.

La información fue confirmada a Teletica.com por fuentes con conocimiento del expediente 25-00071-0016-PE.

Sin embargo, la gestión impulsada por la defensa del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública incluía una apelación en subsidio, que ahora tendrá que ser resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

Pero la determinación de este jueves no tiene efectos suspensivos, por lo que la entrega puede llevarse a cabo en cualquier momento.

La resolución llega poco después de que aterrizara en Costa Rica un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), proveniente de Texas de Estados Unidos, que es el mimos que requiere a los nacionales por presunto tráfico internacional de drogas.

Esa aeronave es comúnmente utilizada en extradiciones, según medios internacionales.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR).