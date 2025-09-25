Tribunal rechaza cambios pedidos por Fiscalía en acusación contra Celso Gamboa

El Ministerio Público incluyó fechas erróneas en la acusación por presunto uso de documento falso contra el abogado Celso Gamboa y el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín.



La mañana de este jueves, al inicio del juicio contra ambos, la fiscala Edith Morera pidió que se hiciera una corrección de la pieza que describe los cargos, al alegar que se trató de un “error procesal”.



Sin embargo, el Tribunal Penal de Cartago rechazó aplicar los cambios en la acusación, al considerar que, de admitirse, se vulneraría el debido proceso de los imputados, como previamente lo argumentó el defensor de ambos, Rándall Céspedes.



Esta determinación resulta clave, en el tanto que las modificaciones giraban alrededor de las fechas en las que presuntamente se dieron los hechos atribuidos a los encartados.



Al respecto, Morera hizo ver una reserva para eventualmente apelar lo resuelto por el órgano jurisdiccional.



De esta manera, la acusación contra Gamboa finalmente dispone un supuesto uso de documento falso de parte de este, que en apariencia le fue expedido el 11 de octubre de 2019 por Malespín.



Se trataba de un comprobante de asistencia de la Policía de Control Fiscal con la que el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública buscaba justificar su ausencia en una audiencia de apelación de medidas cautelares, en la que figuraba como defensor. Esa vista, según la pieza del Ministerio Público, se dio un día antes.



No obstante, esas fechas son las que Morera pretendía se cambiaran, pues la audiencia se celebró el 3 de ese mes y el documento fue emitido al día siguiente.



La fiscala sostiene que el aparente uso de esa justificación falsa provocó un perjuicio a la administración de justicia, en el tanto que se erogaron recursos públicos en el trasladado de una serie de imputados a la vista, así como en la disponibilidad de los jueces del Tribunal Penal de Cartago y el personal del Ministerio Público que debía atender la audiencia.



En su alegato de apertura, Céspedes negó que se haya producido algún daño y adujo que ello se extraía de un análisis “sesgado” de parte de la Fiscalía.



Tanto Gamboa como Malespín rechazaron los cargos que se les atribuyen, al tiempo que se abstuvieron de declarar al inicio del debate.





