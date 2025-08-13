Nacional
Tribunal ordena investigar supuestas mentiras de testigos en caso contra Gamboa, Araya y Smith
Los exfuncionarios fueron absueltos del tráfico de influencias que se les achacaba desde 2017.
El Tribunal Penal de Hacienda ordenó testimoniar piezas contra dos testigos en el juicio que se siguió contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith.
Dicha gestión implica el envío de un expediente al Ministerio Público, para que este investigue presuntos falsos testimonios, derivados de las declaraciones dadas por la fiscala Natalia Rojas y la periodista del Ministerio Público, Tatiana Vargas, en el debate.
Esto en virtud de que, aparentemente, las funcionarias faltaron a la verdad u omitieron decirla durante la exposición que rindieron ante el órgano jurisdiccional.
Dicho delito es sancionado con entre uno y cinco años de prisión, según el artículo 323 del Código Penal.
Noticia en desarrollo.