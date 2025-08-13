EN VIVO

Tribunal ordena investigar supuestas mentiras de testigos en caso contra Gamboa, Araya y Smith

Los exfuncionarios fueron absueltos del tráfico de influencias que se les achacaba desde 2017.

Por Paulo Villalobos |13 de agosto de 2025, 15:34 PM

El Tribunal Penal de Hacienda ordenó testimoniar piezas contra dos testigos en el juicio que se siguió contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith.

Dicha gestión implica el envío de un expediente al Ministerio Público, para que este investigue presuntos falsos testimonios, derivados de las declaraciones dadas por la fiscala Natalia Rojas y la periodista del Ministerio Público, Tatiana Vargas, en el debate.

Esto en virtud de que, aparentemente, las funcionarias faltaron a la verdad u omitieron decirla durante la exposición que rindieron ante el órgano jurisdiccional.

Dicho delito es sancionado con entre uno y cinco años de prisión, según el artículo 323 del Código Penal.

Noticia en desarrollo.

