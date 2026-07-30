Tribunal ordena garantizar a "Diablo" llamadas con su defensor sin "monitoreo indebido"

Al declarar con lugar un incidente de queja de la defensa técnica de Alejandro Arias, el Tribunal Penal de Pococí ordenó que al sospechoso conocido con el alias de "Diablo" se le garanticen visitas privadas y llamadas periódicas con su defensor.

El órgano jurisdiccional, además, estableció que esos encuentros se den sin dilaciones, así como de forma privada y confidencial, informó el despacho en un comunicado.

Las conversaciones telefónicas entre el abogado Cristian Rodríguez y su cliente deberán llevarse a cabo sin "interferencia, monitoreo indebido o restricción horaria arbitraria".

Pero además, el Tribunal Penal de Pococí se dispuso que quien fuera el criminal más buscado del país tenga acceso diario y obligatorio al aire libre y la luz solar según lo estipulado en protocolos reglamentarios, así como tratados internacionales como las Reglas de Nelson Mandela (normas mínimas de las Naciones Unidas para tratar a los presos).

A su vez, se instruyó que a Arias debe suministrársele ropa interior, jabón, paño, pasta y cepillo de dientes, en resguardo de su dignidad humana, integridad personal y salud.

Las determinaciones del órgano jurisdiccional fueron duramente criticadas la tarde del miércoles por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien advirtió sobre eventuales efectos derivados de esa resolución.

"Esto es un gravísimo riesgo para fuga de información desde las cárceles y que se sigan girando órdenes", dijo el jerarca en la conferencia de prensa semanal de la presidenta Laura Fernández.



Precisamente, esta última agregó: "Vamos a hacer todo lo que nos toca. Y el Poder Judicial va a tener que dar cuentas al pueblo de Costa Rica de todo lo que hagan sus jueces y fiscales".



Contra "Diablo", después de que este fuera capturado el viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público en Sarapiquí, la cartera puso en marcha una operación denominada "Coraza de Hierro", que incluye una serie de medidas de seguridad para su contención en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.

Esta implica, por ejemplo, que los contactos de Arias con su defensor se lleven a cabo en locutorios y sin contacto físico.

A su vez, se establece que todas las atenciones médicas que "Diablo" requiera se hagan en su celda, no en los consultorios, como ocurre con otros privados de libertad.

Paralelamente, la operación incluye el despliegue de la Unidad Especial de Intervención (UEI) a lo interno del centro penal, el resguardo del perímetro a cargo de la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Policía de Fronteras.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) tiene a su cargo la neutralización y anticipación de ataques.

De igual manera, se dispuso que todos los funcionarios que tengan contacto con Arias lleven puesta una cámara corporal y que todo el personal policial vista pasamontañas.

Todos los ingresos, movimientos y contactos relacionados con "Diablo" deberán quedar plasmados en bitácoras.

Asimismo, se mejoró la iluminación en "puntos ciegos" del penal y se dotó al personal de la Policía Penitenciaria de "armamento moderno".