Tribunal favorece a Municipalidad de Paraíso en disputa judicial con AyA por deuda de agua

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto el pago de una garantía de ¢820 millones en el proceso judicial entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).



La resolución permite que el gobierno local continúe con la disputa judicial sin necesidad de realizar el depósito económico solicitado anteriormente por el juzgado.



El fallo favoreció a la Municipalidad de Paraíso. El tribunal resolvió a favor del recurso presentado por el gobierno local (ver video adjunto en la portada).



El alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, aseguró que la resolución representa un alivio para la municipalidad. Sin embargo, señaló que esto no elimina la deuda reclamada por el AyA.



Por su parte, el departamento legal del AyA indicó que la institución no solicitó la garantía económica fijada por el juzgado.



La disputa entre ambas entidades se mantiene por una deuda superior a ¢3 mil millones. El AyA reclama el pago por el suministro de agua entre 2017 y 2025.



El conflicto también incluye facturas mensuales relacionadas con ajustes tarifarios. El monto de esos cobros ronda los ¢300 millones.

