Tribunal: Entrega de celular de Celso Gamboa a DEA no se ajustó a procedimientos legales

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José determinó que un manejo inadecuado en el decomiso del teléfono celular de Celso Gamboa no afecta el proceso de extradición aprobado en su contra.



Por unanimidad, el Tribunal resolvió, este martes, que la entrega provisional del aparato celular de Gamboa Sánchez, realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), no se ajustó al procedimiento correspondiente en esa etapa del trámite.

No obstante, el órgano judicial aclaró que esta situación no modifica lo resuelto sobre la extradición ni sobre la entrega final del dispositivo conforme al tratado bilateral vigente entre ambos países.



Asimismo, el Tribunal indicó que cualquier eventual determinación de responsabilidades debe ventilarse por las vías competentes y que los aspectos relacionados con la licitud probatoria corresponden exclusivamente a la autoridad del país requirente, es decir, por Estados Unidos.



El fiscal general, Carlo Díaz, se refirió a la resolución y señaló a Teletica.com lo siguiente:

“Vamos a tener una coordinación más cuidadosa con ellos (DEA) por el tema del decomiso del teléfono para que se realice de manera correcta. La misma resolución del Tribunal de Apelación dice que esto no afecta la resolución, pero sí vamos a tener más cuidado”.

Díaz también indicó que la valoración sobre si el manejo del dispositivo incide o no en el proceso corresponde a la DEA. “Ellos lo tendrán que valorar si los afecta o no en el proceso, pero yo creería que no porque así nos lo han manifestado”, expresó.



De acuerdo con la información judicial, el teléfono celular fue decomisado el 23 de junio de 2025, el mismo día en que Gamboa fue detenido por el OIJ, y en ese momento se produjo una ruptura en la cadena de custodia del dispositivo.



Este martes, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José dejó en firme la extradición del exmagistrado mediante el voto 2026-180. La decisión fue adoptada de forma unánime por los jueces Gustavo Gillen, Rosaura Chinchilla y Ana Isabel Solís, en el marco del proceso que enfrenta Gamboa en Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

