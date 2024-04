Tribunal deja libre a sospechosos de transportar 100 kilos de cocaína en Limón

De acuerdo con el órgano jurisdiccional, el fallo se fundamentó en que, si bien se determinó la existencia de una debilidad de arraigos (elementos que permiten hacer pensar que una persona no se dará a la fuga, como por ejemplo, un trabajo estable o con familia) por parte de los imputados en el expediente 23-001026-0063-PE, no se concluyó en ningún momento que estos no existieran (lo que permitiría extender la disposición).