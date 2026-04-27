Tribunal Contencioso suspende sanción contra alcalde de San José, Diego Miranda

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar una medida cautelar a favor del alcalde de San José, Diego Miranda, y ordenó suspender de forma provisional la sanción de 15 días sin goce de salario que le había impuesto el Concejo Municipal.

Al jerarca josefino se le atribuye una presunta gestión indebida tras frenar la compra de 16 vehículos eléctricos para el gobierno local.

La decisión judicial detiene los efectos del acuerdo municipal mientras se analiza el fondo del proceso, en medio de una disputa legal sobre las competencias entre el Concejo y la Alcaldía.

"Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 1, 2, 20, 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se declara con lugar en todos sus extremos la medida cautelar solicitada por el señor Luis Diego Miranda Méndez. Se ordena la suspensión de lo resuelto en Sesión Ordinaria N.º 077, Acuerdo N.º 23, Art. IV, celebrada el día 21 de octubre del 2025, del Concejo Municipal de San José, hasta que exista sentencia firme en el proceso de conocimiento", se lee en la resolución del juez Alcevith Godínez.



La sanción había sido ratificada en marzo de 2026 con nueve votos a favor y dos en contra. Según el órgano colegiado, la decisión de Miranda exponía a la municipalidad a eventuales demandas.

El alcalde dijo que la medida cautelar se interpuso hace más de un mes y que la resolución tiene suma importancia.

​"Es muy importante porque esta medida cautelar establece dos cosas fundamentales: la posibilidad de la extralimitación de competencias del Consejo Municipal, haciendo una supuesta sanción al alcalde municipal, pero además establece la posibilidad de un grave daño a mi imagen, a mi patrimonio y a la representación municipal.



"Me parece que es un precedente fundamental que establece los límites que puede tener una institución o una parte de nuestra institución, como lo es el Consejo Municipal, de acuerdo con sus competencias", recalcó el jerarca.



Miranda ha insistido en que las municipalidades funcionan bajo un esquema “bifronte”, donde ni el Concejo tiene jerarquía sobre la Alcaldía ni viceversa, por lo que las disputas deben resolverse en instancias externas como la jurisdicción contencioso-administrativa.

Antes de la medida cautelar, el alcalde incluso valoraba presentar acciones legales contra los regidores, incluyendo posibles denuncias por abuso de autoridad o prevaricato, así como un veto al acuerdo municipal.