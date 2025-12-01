Tribunal conocerá el 9 de diciembre apelación de extradición de "Pecho de Rata"

El Tribunal de Apelación de Sentencia de San José fijó para el próximo 9 de diciembre la audiencia en la que se analizará el recurso presentado por el extraditable Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”. El objetivo de la apelación es revertir la aprobación de su extradición hacia Estados Unidos, emitida el pasado 7 de octubre.



La audiencia estaba inicialmente programada para la semana anterior, en conjunto con los procesos relacionados con el exmagistrado Celso Gamboa y Jonathan Álvarez. Sin embargo, un trámite judicial impidió la comparecencia del abogado de López Vega, lo que obligó a reprogramar el análisis del recurso.



Con la nueva fecha, el tribunal retomará el estudio del caso para determinar si se mantienen en firme los argumentos que sustentan la extradición solicitada por las autoridades estadounidenses o si procede alguna modificación a la resolución previa.

