Tribunal aprueba promesas de Estados Unidos para extraditar a Celso Gamboa

El Tribunal Penal de San José aprobó este viernes la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, hacia Estados Unidos.

Según se indicó, la aprobación se da debido a que el gobierno estadounidense aceptó las condiciones planteadas por Costa Rica para autorizar la extradición de ambos ciudadanos costarricenses.

Entre los compromisos asumidos se establece que ni Gamboa ni López Vega serán sometidos a sanciones por delitos distintos a los incluidos en la solicitud de extradición.



Asimismo, se confirmó que no se les impondrá la pena de muerte ni cadena perpetua. También se acordó que el tiempo que ambos hayan permanecido en prisión en Costa Rica será descontado de cualquier eventual condena.



De acuerdo con lo señalado, las penas que enfrenten no podrán superar los 50 años de prisión, conforme a lo establecido por la Constitución costarricense. Además, las autoridades indicaron que tampoco podrán ser sometidos a tortura.



La resolución fue comunicada a las 11:15 a. m. por el Tribunal Penal de San José, que aprobó formalmente la extradición de Celso Gamboa y Edwin López Vega. Ambos investigados por tráfico internacional de drogas.

"Se dispone la entrega material de los señores Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega a las autoridades competentes del Estado requirente, al cual se le concede el plazo de dos meses para gestionar lo correspondiente a partir de la notificación de esta resolución", señala el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José.

Tras esta decisión judicial, se informó que ambos podrían ser trasladados a Estados Unidos en cuestión de horas o días.

