Tribunal anula condena de 19 años de cárcel contra expresidente de la Asamblea Legislativa

El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial anuló la sentencia del expresidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, condenado en 2022 a 19 años de cárcel por nombramientos irregulares durante su gestión.

Granados, diputado del PASE entre 2010 y 2014, fue declarado culpable de influencia contra la Hacienda Pública, luego de que se probara que nombró a personas como asesores legislativos, al parecer familiares y amigos, que nunca se presentaron a trabajar pero sí recibían salario.

Junto a él, además, fueron condenados a prisión los también exdiputados del PASE Rita Chaves (siete años) y Martín Monestel (11 años), ambos con decretos de nulidad luego de apelar el fallo.

El Poder Judicial informó a este medio que, además de los tres exlegisladores, se anularon las sentencias y acciones civiles resarcitorias contra el resto de los condenados de apellidos Rodríguez, Zamora, Casanova, Madrigal, Brenes, Brenes y Esquivel.

Se ordenó un nuevo juicio el cual deberá realizarse en el mismo Tribunal Penal de Hacienda en una fecha aún por definir.

“Se están completando algunos trámites interlocutorios para fijar fecha de debate en razón del juicio de reenvío ordenado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal”, precisó el Tribunal Penal.

Además de esas disposiciones, el Tribunal dejó sin efecto la separación del también exdiputado y expresidente del PASE, Óscar López, quien había sido excluido del proceso por razones técnicas y quien deberá enfrentar ese nuevo juicio junto al resto de los imputados.

“El Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José deberá constatar que el justiciable López cuente con el expediente en el formato adecuado, para garantizar su derecho de defensa técnica y materia”, precisó el voto.

El Poder Judicial confirmó que todos los imputados se mantienen en libertad a la espera de ese nuevo juicio.

