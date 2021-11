Tribunal absuelve a profesor que fue acusado por abusos a niñas de kínder

Un profesor de música, acusado de abusar sexualmente de siete niñas de kínder, fue absuelto de todos los cargos.

Así lo determinó el Tribunal Penal, que leyó el por tanto este viernes.

Días atrás, el Ministerio Público, que lo acusó inicialmente, pidió al tribunal que se absolviera de toda culpa al maestro, alegando que las declaraciones de las menores durante el juicio no coincidían.

Ante la solicitud de la fiscal, el abogado de las menores reaccionó inmediatamente: reiteró a los jueces que existen las pruebas suficientes para determinar que el docente causó daños irreversibles en la vida de las estudiantes, producto de los abusos que sufrieron.



"Obviamente se iban a confundir, hay unas que no se acuerdan, la mía se acuerda muy bien, pero tal vez por nervios o cómo las trataron las demás no. Son cosas que las van a confundir y no van a ser tan claras a los 5 años", dijo Carmen Ramírez, la mamá de una de las víctimas.