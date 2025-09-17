Triatleta tico completa el desafío '105 kms con propósito'

Correr 21 kilómetros diarios durante cinco días consecutivos, acumulando un total de 105 kilómetros, no fue solo un reto físico: se transformó en solidaridad.

Gracias a la iniciativa 105 kms con propósito, impulsada por el triatleta y creador de contenido Bernal Fonseca, se logró reunir más de ₡550.000 en donaciones para apoyar la labor de la Asociación Caminemos Juntos (ASCAJU) de Cartago en el acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o terminales.



El reto comenzó el 10 de setiembre, cuando Fonseca partió desde Lindora rumbo a Cartago con la meta de motivar a las personas a donar ₡1.000 por cada metro recorrido. Durante el trayecto contó con el apoyo de atletas referentes como la maratonista olímpica Gabriela Traña, el triatleta Andrés Alfaro y el tenista paralímpico José Pablo Gil. El recorrido atravesó más de diez comunidades del Gran Área Metropolitana y utilizó tanto la disciplina deportiva como las plataformas digitales de Fonseca para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía.