Triatleta tico completa el desafío '105 kms con propósito'
Bernal Fonseca completó un reto multietapa en cinco días, logrando ₡550.000 en donaciones para cuidados paliativos y movilizando a la ciudadanía por medio del deporte.
Correr 21 kilómetros diarios durante cinco días consecutivos, acumulando un total de 105 kilómetros, no fue solo un reto físico: se transformó en solidaridad.
Gracias a la iniciativa 105 kms con propósito, impulsada por el triatleta y creador de contenido Bernal Fonseca, se logró reunir más de ₡550.000 en donaciones para apoyar la labor de la Asociación Caminemos Juntos (ASCAJU) de Cartago en el acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o terminales.
El reto comenzó el 10 de setiembre, cuando Fonseca partió desde Lindora rumbo a Cartago con la meta de motivar a las personas a donar ₡1.000 por cada metro recorrido. Durante el trayecto contó con el apoyo de atletas referentes como la maratonista olímpica Gabriela Traña, el triatleta Andrés Alfaro y el tenista paralímpico José Pablo Gil. El recorrido atravesó más de diez comunidades del Gran Área Metropolitana y utilizó tanto la disciplina deportiva como las plataformas digitales de Fonseca para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía.
“Estoy muy feliz. Se cumplieron distintos objetivos detrás de esta iniciativa: visibilizar la función de los cuidados paliativos, poner al servicio de esta población una de mis disciplinas deportivas con un desafío exigente e incentivar el apoyo financiero de las personas. Todo esto para utilizar el deporte como un vehículo de transformación social”, expresó Fonseca.
Reconocido en el circuito global Ironman como triatleta competitivo de larga distancia, Fonseca dio un paso más allá de sus metas personales y se convirtió en el primer atleta costarricense en ejecutar un desafío multietapa con un propósito social de esta magnitud.
“Como atleta de alto rendimiento es común medirme por tiempos y marcas. Pero en este reto, todo eso quedó en segundo plano. Salí a dar lo mejor de mí por algo más grande y utilicé también mi formación en comunicación para despertar las donaciones hacia ASCAJU. Y lo logramos”, concluyó.
El dinero recolectado contribuirá a la operación mensual de la Asociación, aunque la necesidad de donaciones es constante. Por ello, el SINPE 6190-8523 y la página www.yomeuno.com del BAC seguirán habilitados para quienes deseen sumarse.
Tras completar este desafío en 8 horas, 46 minutos y 24 segundos, Fonseca ya se prepara para su siguiente reto internacional: el Ironman de Cozumel, México, el tercero de esta distancia en su temporada 2025.
Además, la historia completa de 105 KMS CON PROPÓSITO será presentada en un documental exclusivo por las pantallas de TD+ y en la app TDMAX durante el mes de octubre. Más detalles estarán disponibles en el perfil de Instagram @bernal_fonseca.