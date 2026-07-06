Tres premios mayores del Gordito de Medio Año se vendieron en formato físico

Periodista: Paola Zamora.

Los tres premios más importantes del Sorteo Extraordinario del Gordito de Medio Año fueron vendidos en formato físico. Así lo confirmó la Junta de Protección Social (JPS).



La institución indicó que ahora permanece a la espera de que las personas ganadoras se presenten a reclamar los premios correspondientes. El primero correspondió al número 79 con la serie 139, y se vendió en San José y Heredia.



El segundo premio fue para el número 24 con la serie 135. La JPS informó que se colocó en Puriscal, Heredia y San José.



El tercer premio correspondió al número 24 con la serie 032 y fue vendido en Escazú.



La Junta de Protección Social también reiteró el llamado a la población para adquirir lotería legal. La institución recordó que los recursos obtenidos con la venta de los billetes financian a organizaciones de bienestar social.

