Tres por la cima: Saprissa tiene el camino más fácil y Herediano el más complicado

Cartaginés (23 puntos), Herediano (22) y Saprissa (21). Así está la parte alta de la tabla del Clausura 2026 y, a falta de seis jornadas, todo está muy cerrado.

Para tratar de medir el camino que le queda a cada equipo, calculamos la cantidad de puntos que suman los rivales que enfrentarán en las jornadas restantes.

Al realizar el cálculo, se observa que los rivales de Saprissa han sumado, tras 12 fechas, un total de 83 puntos, la cantidad más baja de los tres equipos en disputa.

Historia contraria es la de Herediano, cuyos rivales han acumulado 99 unidades en el semestre. Por su parte, los rivales de Cartaginés suman 89 puntos.

A la fecha, el camino de Saprissa hacia la cima parece ser el más accesible. Sin embargo, esto no es garantía, ya que, como suelen decir los técnicos, “los partidos hay que jugarlos”.

Saprissa se beneficia de enfrentar a Guadalupe y Pérez Zeledón, los dos equipos con menos puntos en el torneo.

En la otra acera, Herediano se medirá ante dos equipos en zona de clasificación: el líder Cartaginés y Alajuelense.

Para Cartaginés, si bien enfrentará a Guadalupe y Pérez Zeledón, también tiene en agenda duelos ante Alajuelense, así como otros equipos que luchan por el cuarto lugar: San Carlos y Sporting FC.

El desglose

Cartaginés (23 puntos): Pérez Zeledón (9), Sporting FC (17), Herediano (22), Liberia (15), San Carlos (17) y Guadalupe (9). Total rivales: 89 puntos.

Herediano (22 puntos): Alajuelense (18), Puntarenas (15), Cartaginés (23), San Carlos (17), Pérez Zeledón (9) y Sporting FC (17). Total rivales: 99 puntos.

Saprissa (21 puntos): San Carlos (17), Pérez Zeledón (9), Liberia (15), Alajuelense (18), Guadalupe (9) y Puntarenas (15). Total rivales: 83 puntos.