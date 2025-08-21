Tres meses de detención provisional para menor sospechoso de asesinar a su mamá

El Juzgado Penal Juvenil ordenó tres meses de detención provisional contra un joven de 17 años, señalado como sospechoso de asesinar a su madre y enterrarla en el patio de su casa en Laurel de Corredores, Puntarenas.



La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Penal Juvenil y se dictó la tarde de este jueves. El joven figura como sospechoso de femicidio.



El caso salió a la luz en julio, tras la denuncia por la desaparición de Rufina Jiménez, madre del menor. Durante semanas, las autoridades mantuvieron labores de búsqueda hasta que, el pasado martes 19 de agosto, el Ministerio Público dirigió un allanamiento en la vivienda de la víctima.

"En el lugar se localizó un cuerpo enterrado en el patio, el cual fue remitido al Complejo de Ciencias Forenses con el fin de confirmar su identidad", dijo la Fiscalía.

Mientras continúa la investigación, el menor permanecerá bajo la medida cautelar de detención provisional, equivalente a prisión preventiva en el régimen penal de adultos.

