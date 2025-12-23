Tres equipos destacan en el mercado de fichajes para el Clausura 2026

La ventana de fichajes entre el Apertura y el Clausura suele ser rápida. En esta ocasión, el certamen finalizó el 20 de diciembre y, en menos de un mes, regresa el fútbol de Primera División.

Esto quiere decir que los equipos están contrarreloj para redondear sus planillas de cara al siguiente certamen. Sin embargo, son tres equipos los que más han movido el mercado.

Se trata de Guadalupe, Pérez Zeledón y San Carlos.

Dos de ellos, Guadalupe y los Toros del Norte, mueven nombres para tratar de salir de la zona de descenso.

Los Guerreros del Norte se quedaron a las puertas de la zona de clasificación y quieren dar el salto en el próximo torneo.

Guadalupe y Pérez Zeledón han realizado 15 movimientos: seis llegadas y nueve salidas, y siete llegadas con ocho salidas, respectivamente.

En el caso de los capitalinos, llegan nombres de experiencia como Harry Rojas y Marvin Angulo, mientras que en San Isidro jugadores como Andrey Soto, Miguel Ajú y Barlon Sequeira le dan peso a las piezas dirigidas por Luis Orozco.