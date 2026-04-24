Tres equipos corren para completar los minutos Sub21 en la última fecha

Tres equipos de la Primera División están obligados a colocar talento joven en la última fecha del Torneo de Clausura 2026 para evitar perder tres puntos que podrían comprometerlos en la clasificación.

Actualmente, Cartaginés, Herediano y Sporting FC son los tres equipos comprometidos a sumar como mínimo 1.200 minutos con jugadores Sub21.

El Cartaginés es sin duda el más urgido, pues busca amarrar la clasificación y de no conseguirlo, quedaría fuera.

Los brumosos suman 1.165 minutos, es decir, con poner un joven por 35 minutos en el vital partido ante Guadalupe FC les solventará el problema.

La ventaja es que en el anterior juego ante San Carlos, el joven Elian Lanfranchi, de 16 años, fue el salvador con el tanto de la victoria, por lo que su participación podría ser vital para sumar los minutos.

El otro caso es el del Herediano, quien suma 1.140 minutos (debe sumar 60) y lo podrá hacer sin problema ante Sporting FC, el otro club que tendrá que colocar jóvenes.

Los albinegros tienen que sumar 85 minutos más para no perder puntos, aunque tanto rojiamarillos como josefinos ya no tienen riesgo de nada, así que pueden colocar a los juveniles que puedan para alcanzar la cifra.

Saprissa y Pérez Zeledón completaron esta regla en la pasada jornada.

Tabla de minutos SUB 21 a Jornada 17 ⚽



👉 Saprissa y Pérez Zeledón ya cumplieron con la norma pic.twitter.com/O6n9xA8kua — UNAFUT (@UnafutOficial) April 24, 2026



