Tres equipos buscan sus primeros puntos en el Apertura 2026

Tres de los 10 equipos de la Primera División llegan a la segunda fecha con la intención de sumar sus primeros puntos del certamen. Se trata de Pérez Zeledón, Inter San Carlos y San Carlos.

Si bien es cierto, falta mucho por jugarse, en un campeonato con 10 equipos el calendario corre como Usain Bolt.

Por esto es importante empezar a sumar cuanto antes.

Douglas Sequeira, de Escorpiones, lo dijo antes del arranque: las primeras cinco fechas son clave, y este grupo de equipos empezó con el pie izquierdo. Eso sí, cada situación es diferente.

Para San Carlos, la visita al Saprissa de este domingo será el primer juego del certamen, ya que el primero, ante el equipo de Sequeira, no se les programó por una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social y eso significó tres unidades para Escorpiones.

Los Toros del Norte viven una situación complicada fuera de la cancha y esperan que, en el terreno de juego, las cosas fluyan por mejor camino.

En el caso de Inter San Carlos, viene de caer en su estreno en la Primera División ante Cartaginés, por marcador de 3-1. Los sancarleños no mostraron su mejor cara y buscarán enderezar el rumbo en casa ante Herediano.

Finalmente está el caso de Pérez Zeledón, que hizo un primer tiempo aceptable en Tibás, pero que en la segunda parte se vio arrasado por los morados al perder 5-1.

Los Guerreros suman seis derrotas en fila, contando el torneo anterior, por lo que la situación es más que llamativa.