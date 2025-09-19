Nacional
Tres días de fútbol: así se juega la jornada 10 del Apertura 2025
Alajuelense enfrenta a Guadalupe con la intención de mantener el liderato
La décima jornada del Apertura 2025 inicia este sábado y habrá fútbol durante tres días seguidos.
Todo comienza el sábado a las 4 p. m., cuando Puntarenas reciba al Club Sport Herediano. En la noche, a las 8 p. m., Guadalupe se mide a la Liga Deportiva Alajuelense, que llega como líder del certamen.
El domingo continúan las emociones de la Primera División, con el duelo entre el Club Sport Cartaginés y Sporting FC, en el estadio Fello Meza.
A segunda hora (6 p. m.), el Municipal Liberia será local en el estadio Carlos Ugalde contra la Asociación Deportiva San Carlos.
La jornada llegará a su fin el lunes a las 8 p. m., cuando Saprissa, en Tibás, reciba al Municipal Pérez Zeledón.