Tres días de fútbol: así se juega la jornada 10 del Apertura 2025

La décima jornada del Apertura 2025 inicia este sábado y habrá fútbol durante tres días seguidos.

Todo comienza el sábado a las 4 p. m., cuando Puntarenas reciba al Club Sport Herediano. En la noche, a las 8 p. m., Guadalupe se mide a la Liga Deportiva Alajuelense, que llega como líder del certamen.

El domingo continúan las emociones de la Primera División, con el duelo entre el Club Sport Cartaginés y Sporting FC, en el estadio Fello Meza.

A segunda hora (6 p. m.), el Municipal Liberia será local en el estadio Carlos Ugalde contra la Asociación Deportiva San Carlos.

La jornada llegará a su fin el lunes a las 8 p. m., cuando Saprissa, en Tibás, reciba al Municipal Pérez Zeledón.



