Tres detenidos por transporte de combustible robado en El Coyol de Alajuela

Tres hombres fueron detenidos la madrugada de este lunes en el sector de El Coyol de Alajuela, como sospechosos de transportar combustible aparentemente robado del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

El operativo es desarrollado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fuerza Pública y Recope (ver video adjunto en la portada).

Según la información preliminar, las autoridades detectaron un camión que circulaba por la marginal norte de la carretera Bernardo Soto, a la altura de El Coyol, el cual transportaba en su interior ocho tanquetas con aparente combustible robado.

En primera instancia fue detenido el conductor del vehículo, mientras que otros dos ocupantes se dieron a la fuga. Minutos después, las autoridades confirmaron la captura de ambos sospechosos, por lo que en total hay tres personas detenidas vinculadas con el caso.

Además del decomiso del camión y las tanquetas, las autoridades mantienen bajo custodia una bodega ubicada en la misma zona, donde presuntamente se estaría realizando la sustracción ilegal de combustible desde el poliducto de Recope.

Se prevé un allanamiento en ese inmueble, como parte de la investigación que continúa en desarrollo.

Las autoridades indicaron que ampliarán la información conforme avance el operativo.