Tres cantones suman 312 días sin muertes asociadas al COVID-19

Desde el pasado 6 de marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19, Costa Rica acumula poco más de 180.000 diagnósticos positivos y 2.353 decesos relacionados con la enfermedad.

Sin embargo, en 312 días de emergencia sanitaria, todavía hay tres cantones que no contabilizan ni una sola muerte asociada con el nuevo coronavirus.

Se trata de Abangares en Guanacaste, Turrubares y León Cortés, ambos en la provincia de San José.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en Abangares no se han reportado casos nuevos en los últimos días, hay 48 contagios activos y 422 personas recuperadas.



En Turrubares tampoco se reportaron nuevos enfermos en los últimos días, 31 casos se mantienen activos y 114 pacientes ya superaron la enfermedad.

Por su parte, León Cortés registró cero casos nuevos de COVID-19 y únicamente hay 16 personas reportadas como activas. En este sector, 104 pacientes se han recuperado.

Para el doctor Ronald Evans, epidemiólogo, estas cifras se presentan debido a que son cantones donde viven pocas personas, por lo que hay pocos casos.

“Son sitios bastante aislados, no existe mucha densidad poblacional en estos cantones, algunos de ellos son muy rurales y esto explica que no haya habido muertos”, indicó el médico.

En Abangares viven unas 20.000 personas, según el informe de la pandemia realizado por la Universidad Hispanoamericana. En Turrubares únicamente 6.800 personas y en León Cortés 13.000.

“En esos cantones las viviendas están separadas muchas veces, no hay grandes aglomeraciones de personas en esos lugares. Por lo general, hay corrientes de aire que están limpiando el ambiente. Eso explica que, a pesar de que no utilicen mucho la mascarilla, las tasas son muy bajas”, añadió Evans.

“Ahí no hay centros comerciales, no hay teatros, no hay bares grandes, no hay restaurantes grandes donde la gente puede llegar en grandes cantidades”, aseguró.