Tres bandas disputan venta de drogas y robo de combustible en Limón

Además del tráfico de drogas, el robo de combustible es otro delito que genera gran cantidad de incidencias en Limón (vea video adjunto).

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública, con la desarticulación de los grupos que antes dominaban territorio, como la liderada por Gilbert "Macho Coca" Bell o el Cártel del Caribe Sur, quedan espacios que otras organizaciones más pequeñas intentan tomar e incluyen otros delitos en sus operaciones ilegales.

Recientemente, la Policía Judicial detuvo una célula de la banda "Los Hondureños", que se convirtió en el tercer grupo interesado en la venta de drogas y robo de combustible en Limón.

¿Cuáles son las otras dos organizaciones?

"Durante muchos años, la figura de Bell, conocido como 'Macho Coca', se instauró como una figura icónica en el Caribe con temas de narcotráfico y robo de combustible. De ahí que se encuentra detenido por esos hechos. "Luego, un segundo actor importante era, entre otros, Jacob Soto, que era una figura importante, pero puede ser que existan otros pequeños que en este momento yo no menciono pero que están siendo objeto de investigación y seguimiento policial, porque es un fenómeno que no va a acabar. Siempre que haya negocio, dinero detrás, los grupos criminales van a seguir atacando. Pero dichosamente, el tema del robo de combustible se ha logrado disminuir de forma considerable", explicó el subdirector general interino del Organismo de Investigación Judicial, Vladimir Muñoz.