Tres años de cárcel para ginecólogo que intentó tocar de forma abusiva a paciente

Un ginecólogo fue sentenciado a tres años de prisión luego de que intentara abusar sexualmente a una paciente.

El Tribunal Penal de Upala encontró al médico, de apellido Salas, responsable de una tentativa en una resolución dada a conocer la tarde de este viernes por el Ministerio Público.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional le otorgó al especialista un beneficio de ejecución condicional de la pena, por lo que no irá a la cárcel, siempre y cuando no cometa ningún otro delito.

Durante el mismo periodo, el médico fue inhabilitado para ejercer su profesión.

Los hechos por los que Salas fue sentenciado tuvieron lugar el 5 de abril de 2022, en el Hospital de Upala, en el cual trabajaba el imputado como ginecólogo.

Durante el juicio, la Fiscalía de Upala logró demostrar que ese día, la ofendida se presentó a una cita al consultorio. Pero en un momento determinado, el médico realizó comentarios con connotación sexual y luego intentó tocarla de forma abusiva.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el especialista debe cumplir la medida cautelar de presentarse a firmar una vez al mes, al tiempo que cumplirá una prohibición para salir del país.

