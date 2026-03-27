Tren eléctrico vuelve a generar dudas en la Asamblea Legislativa

El proyecto para la construcción del tren eléctrico en Costa Rica enfrenta nuevamente cuestionamientos en la Asamblea Legislativa, donde se analiza el financiamiento de la obra y la viabilidad de su operación sin subsidio estatal.

Durante una sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el expresidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Guillermo Santana, advirtió que el sistema difícilmente podría sostenerse sin apoyo económico del Estado, como lo ha planteado el Gobierno. “Los inconvenientes que mencioné anteriormente siguen siendo válidos, una concesión le daría mayor flexibilidad al país”, señaló.

El Gobierno proyecta que el tren eléctrico entre en funcionamiento en el año 2031. Sin embargo, legisladores como Paulina Ramírez recordaron que, a nivel mundial, ningún tren es sostenible por sí mismo y siempre requiere subvención. “Esperamos que el Gobierno considere y haga los cálculos de los costos”, agregó la diputada.

El debate se centra en la necesidad de realizar más estudios para determinar si será indispensable un subsidio en las operaciones, lo que mantiene en suspenso la aprobación del préstamo que financiaría la obra.

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