¡Tremendo susto! Techo en zona de comidas de Multiplaza cede por acumulación de agua

Una parte del techo del foodcourt del Multiplaza Curridabat cedió la tarde de este domingo.

Así se observa en videos que circulan en redes sociales, en los que se observa como el cielorraso se desprende y deja caer agua que acumulaba sobre mesas y sillas situadas frente al local de una cadena de comida rápida.

De momento, el centro comercial no se ha referido a lo sucedido. Tampoco lo ha hecho la empresa dueña de la marca, Grupo Roble.

Teletica.com mantiene en trámite consultas en los correos electrónicos de Multiplaza.

El incidente ocurre en momentos en los que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirma fuertes lluvias debido al paso de la onda tropical 28 y la cercanía con la Zona de Convergencia Intertropical que afecta principalmente al Valle Central y al Pacífico.

De momento, ese órgano adscrito a la Presidencia de la República no tiene reportes de inundaciones o daños como consecuencia de las precipitaciones.